ضبط بندقية خرطوش وكيلو جرام بانجو فى حملة أمنية بنقادة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط بندقية خرطوش و1000 جرام من نبات البانجو المخدر فى حملة أمنية بمركز نقادة بمحافظة قنا .

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بضبط كميات من المواد المخدرة فى حملة أمنية بنقادة، كشفت التحريات قيام حملة أمنية أستهدفت تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 16 ملي بحوزة ” مصطفى . ه . ح ” 50 سنة وتم ضبط ” قاضى . م . د ” 28 سنة وبحوزتة كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام وضبط ا” أحمد . أ . ب ” 37 سنة وبحوزتة 500 جرام بانجو وقطعة من جوهر الحشيش وزنت 35 جرام .

و فى مجال مخالفات المرافق تمكنت الحملة من ضبط عدد 67 مخالفة بالإضافة إلى ضبط عدد 20 دراجة بخارية وعدد 30 سحب وتم تنفيذ عدد 2 حكم جنائى وعدد 21 حكم حبس وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق .