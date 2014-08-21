مديرية أمن مطروح : وفاة سائح إيطالي بأزمة قلبية داخل الفنادق بالضبعة

أعلنت مديرية أمن مطروح عن وفاة سائح إيطالي الجنسية إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء إقامته بفندق سيزار باي بقرية العبد السياحية بالكيلو 85 طريق مطروح – إسكندرية بمنطقة زاوية العوام دائرة قسم شرطة الضبعه

حيث تبلغ لقسم شرطة الضبعه من مستشفى رأس الحكمة المركزى بدخول شخص إيطالى الجنسية جثة هامدة قادم من فندق منتجع سيزار باي .

> بالانتقال والفحص تبين أن الجثة باسم جورمانى مركيانى ( 51 سنة ) إيطالى الجنسية ويحمل جواز سفر 5937083 وصول للبلاد بتاريخ 17/8/2014 عبر مطار مطروح .

> بسؤال مدير القرية السياحية قرر انه أنه أثناء تواجده بالقرية أبلغه أحد العمال بشعور المتوفى بإعياء مفاجئ أدى الى سقوطه أمام حمام السباحة بالقرية .

> وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة .

> جارِ اتخاذ اللازم بمعرفة شركة ” لونج رينج للسياحة ” وشركة التأمين ونقل الجثمان بالتنسيق مع القنصليه الإيطاليه .

> تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى الضبعه وجارِ العرض على النيابة العامة