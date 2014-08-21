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إسقاط مقاتلة أوكرانية قرب لوجانسك

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أعلن متحدث عسكري في أوكرانيا إسقاط طائرة من طراز «سوخوي-25» تابعة للجيش الأوكراني، قرب لوجانسك معقل المسلحين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وقال المتحدث أندري ليشنكو، في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز» ، مساء الأربعاء، إن الطائرة سقطت على بعد 40 كلم من الحدود الروسية، مؤكدا عدم معرفته بمصير قائدها ومصدر النيران التي أسقطتها.

وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن 415800 شخص على الأقل غادروا منازلهم بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم الوكالة، أريان رومري، إلى أن التقديرات الأخيرة للمفوضية العليا تفيد «أن هناك 190 ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا»، إضافة إلى 197400 آخرين هربوا إلى روسيا.

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