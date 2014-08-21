«نتنياهو»: عملية غزة لن تنتهي ما دمنا لم نضمن أمن الإسرائيليين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن «إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية ضد حركة (حماس) في قطاع غزة، وسترد على أي هجوم بقوة أكبر».

وقال نتنياهو، أمام الصحفيين في تل أبيب، إن «عملية (الجرف الصامد) لن تنتهي ما دمنا لم نضمن أمن الإسرائيليين».

وأضاف: «إذا أطلقت (حماس) الصواريخ فسنرد بقوة أكبر وإذا لم يفهموا هذا الأمر اليوم فسيفهمونه غدا، وإذا لم يحصل ذلك غدا فسيحصل بعد غد».

وسئل نتنياهو عن استهداف اسرائيل للقائد العام لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، محمد الضيف، فأجاب: «قادة المنظمات الإرهابية هم أهداف مشروعة، لا أحد في منأى من نيراننا»، حسب زعمه.