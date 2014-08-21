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مجلس الوزراء يوافق على بعض الاتفاقيات الهامة

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مجلس الوزراء يوافق على بعض الاتفاقيات الهامة مجلس الوزراء يوافق على بعض الاتفاقيات الهامة

اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتملك بين المصرية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/2014.

ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الانتاجية لها بـ250 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافى، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م 2بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وقد قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال الاجتماع بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من الاجور الاساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها، بالاضافة إلى الاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلاً عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد.

وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إجمالى المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30/6/2014. قد بلغ نحو 1435.3 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق قدم اعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 الف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملا مستفيدا، هذا بالاضافة إلى تقديم اعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لعدد 7 منشآت بها 9959 عاملاً .

أ ش أ

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