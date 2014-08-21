رسميا.. دزيكو يجدد عقده مع مانشستر سيتي لـ4 سنوات

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء عن تجديد عقد مهاجمه الصربي إدين دزيكو لمدة 4 سنوات حتى عام 2018.

وقال دزيكو في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: " أنا حقا سعيد بتواجدي هنا، سيتي بمثابة منزلي الثاني".

و أضاف " لا أري نفسي في أي نادي أخر غير سيتي".

وأنضم دزيكو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادما من فولفسبورج الألماني، ولعب 155 مباراة مسجلا 66 هدف.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي علي حساب نيوكاسل في الجولة الأولي بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد دزيكو لقيادة خط هجوم سيتي أمام ليفربول في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.