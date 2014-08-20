فتحي يوضح الحقائق حول رحيله عن الأهلي في 10 نقاط

أراد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي السابق أن يوضح بعض الحقائق بعد رحيله عن القلعة الحمراء واقترابه من الانضمام لأم صلال القطري.

وحصل FilGoal.com على بيان من ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعب المتواجد حاليا في قطر بصحبة فتحي للاتفاق على تفاصيل التعاقد مع إم صلال.

ولم يشر البيان إلى أن فتحي قد وقع رسميا أو لم يوقع.

طالع || فتحي لم يوقع لأم صلال حتى الآن

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وجاء نص البيان كما يلي:

"إيمانا بعلاقاتي الوثيقة بجماهير وإدارة وجهاز فني ولاعبي الأهلي، أعظم نادي في الكون، وثقتي في حب هذه الجماهير، هذا الحب الذي سعيت إلى الحفاظ عليه منذ الانضمام للأهلي في 2007 وعلى مدار سبعة أعوام شهدت مشاركتي مع زملائي في العديد من الانجازات المحلية والافريقية والعالمية، ، إيمانا بكل ما سبق ارتأيت توضيح ما يلي:

أولا: أؤكد انني حافظت على مدار كل السنوات الماضية بعلاقتي الوطيدة المبنية على الاحترام المتبادل مع إدارات الأهلي المختلفة والأجهزة الفنية، ولم أكن يوما طرفا في اي مشكلة أو تجاوز، وكنت اسعى دائما انا أكون ملتزما بكافة المهام التي توكل إلي.

ثانيا: لم أتعمد ان أضع إدارة الأهلي في موقف محرج، تسبب فيه تأخري في حسم قراري بالبقاء في الاهلي أو الرحيل، وانني أوضح ان هذا التردد الكبير الذي عشت فيه طوال الايام الماضية كان سببه صعوبة اتخاذ قرار بالرحيل عن الأهلي وربما لو كنت مرتبط بنادي اخر غير الاهلي وجماهير لكن القرار أسهل بالرحيل.

ثالثا: تعمدت خلال الأيام الماضية ان لا أخرج بأي من التصريحات الاعلامية، حتى لا يتصور أحدا انني أمارس او أساوم الأهلي في تجديد تعاقدي، وحتى لا تسبب اي كلمة - عن دون قصد - في غضب جماهير الأهلي مني.

رابعا: حتى أخر يوم لي في عقدي مع الأهلي، كنت أؤدي عملي بإخلاص وشاركت في مباراة الرجاء بكأس مصر بأكملها رغم شعوري ببعض الآلام اثناء المباراة، قبل سفري لإنجلترا بيوم واحد لقضاء فترة معايشة مع نادي أرسنال الانجليزي.

خامسا: ليس صحيحا انني فضلت المال عن الأهلي، وكنت احب لأخر لحظة وحتى يوم سفري، للتوقيع للأهلي، ولكن ظروف الكرة في مصر، وصعوبة اقامة الدوري من مجموعة واحدة وغياب الجماهير كلها كانت ظروف جعلتني غير متحمسا للعب في مصر في الوقت الحالي.

سادسا: لم أساوم في أي حديث مع مسئولي الأهلي بمفاوضات الزمالك، ولم ادلي بأي تصريح عن وجود مفاوضات من الزمالك، وما تم نشره في بعض وسائل الاعلام لم يخرج مني على الاطلاق.

سابعا: ثقتي في اللاعبين الموجودين حاليا في الاهلي سواء عناصر الخبرة والشباب، بجانب وجود جهاز فني محترم، تجعلني مطمئن تماما على الفريق، في الطريق للعديد من الانجازات والبطولات.

ثامنا: يسعدني بالتأكيد ان اختم حياتي في مصر مع الأهلي، بحسب رغبة النادي، جهاز فني واداري في الفريق وعلى ضوء احتياجاتهم وقتها.

تاسعا: كل ما سبق، أبتغي به تثبيت رصيدي الذي كونته على مدار السبعة أعوام الماضية مع جمهور الأهلي، الذي لهم أكبر فضل فيما وصلت إليه، وأتمنى ان أكون سفيرا جيدا لهم، وسأشاركهم تشجيع الأهلي لحين العودة لاعبا في الفريق مجددا اشاركه بطولاته وانجازاته اذا قدر لي الله.

عاشرا: الأهلي فوق الجميع"