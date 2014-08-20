وكيله: فتحي لم يوقع بعد لأم صلال .. وطلبه جنسية قطر ' شائعة '

أكد ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعب أحمد فتحي ظهير الأهلي السابق أنه لم يوقع علي أي عقود رسمية حتى الآن مع نادي أم صلال القطري.

ونفى ممدوح عيد التقارير التي تشير إلى إتمام الصفقة رسميا بين فتحي وأم صلال حتى الآن، إلا أن الصفقة من الممكن حدوثها خلال الساعات القليلة الماضية.

وخضع فتحي للكشف الطبي يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لإتمام انضمامه إلى أم صلال القطري.

وقال ممدوح عيد لـFilGoal.com:" حتى الآن لم يوقع فتحي علي أي عقود مع أم صلال".

ويتواجد فتحي بجانب وكيل أعماله الآن في قطر من أجل إتمام الصفقة، إلا أن عواقب قد تنهي ملف انضمام فتحي إلى الدوري القطري.

وأضاف وكيل اللاعب أنه لا صحة نهائيا عن طلب فتحي للجنسية القطرية، مؤكدا أن كافة التفاصيل سيتم توضيحها لاحقا.

وأوضح فتحي العديد من الحقائق حول رفضه تجديد عقده مع الأهلي.

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ويذكر أن يوم الخميس هو أخر يوم في سوق انتقالات الدوري القطري، قبل غلق باب القيد رسميا من قبل الاتحاد.