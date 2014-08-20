«تحالف العدالة الاجتماعية»: نخشي سيطرة الفلول والإخوان على البرلمان

أكد الدكتور جمال زهران، عضو «تحالف العدالة الاجتماعية»، أن التحالف عقد اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة انضمام أحزاب جديدة، مضيفا أن جميع الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة وصلت إلى 30 حزب وحركة سياسية، كما ناقش الاجتماع التحديات والمخاوف من سيطره بقايا الإخوان وفلول الوطنى على البرلمان من خلال استخدام النظام الرأسمالى .

وأضاف«زهران» لـ«المصري اليوم»: «استكملنا اكثر من نصف الخريطة الانتخابيه، وناقشنا كافة المعلومات عن الانتشار الجماهيري، حيث تم افتتاح اكثر من 25 مقر بالمحافظات، وتم تشكيل لجان فرعيه، وستم اعلان تشكيلها رسميا فى مؤتمر جماهير بالنصف الأول من سيتمبر».

وتابع «تلقينا طلبات ترشيح للانتخابات وصلت إلى 100 طلب ترشيح للانتخابات من شخصيات عامة ومستقلة، منهم النائب البرلمانى السابق سعد عبود، والدكتور أحمد صقر، والدكتوره أمال مجاهد، والنائب السابق حمدي الفخرانى، وانضم الينا عدد كبير من رموز بورسعيد»، وأردف، «إنضم الينا مؤخرا حزب (المساواة والتنميه) و(الطليعه الناصريه) و(اتحاد السيده زنيب) و(الجبهة الشعبيه لمناهضة أخونه مصر)» .

وقال وائل الطناحي عضو المكتب التنفيذي للتحالف، أن «احزاب التحالف وحركاته ستقوم بوضع لافتة إلى جانب لافتاتها الاساسية باسم ولوجو التحالف على كافة المقرات الخاصة بها بكافة انحاء الجمهورية لتعلن للجماهير انها تعمل من خلال اهداف التحالف الثورية المصرية الخالصة».