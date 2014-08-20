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إسقاط مقاتلة أوكرانية قرب لوجانسك

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إسقاط مقاتلة أوكرانية قرب لوجانسك إسقاط مقاتلة أوكرانية قرب لوجانسك

سقوط مقاتلة

أعلن متحدث عسكري في أوكرانيا إسقاط طائرة من طراز سوخوي-25 تابعة للجيش الأوكراني، قرب لوجانسك معقل المسلحين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وقال المتحدث أندري ليشنكو في تصريحات اوردتها قناة سكاي نيوز الاخبارية مساء اليوم الاربعاء إن الطائرة سقطت على بعد 40 كلم من الحدود الروسية، مؤكدا عدم معرفته بمصير قائدها ومصدر النيران التي أسقطتها.

وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن 415800 شخص على الأقل غادروا منازلهم بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم الوكالة، أريان رومري، إلى أن التقديرات الأخيرة للمفوضية العليا تفيد “أن هناك 190 ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا”، إضافة إلى 197400 آخرين هربوا إلى روسيا.

وكانت قذائف عدة قد سقطت الأربعاء في وسط دونيتسك معقل الانفصاليين، وذلك قرب ملعب شختار دونيتسك مخلفة أضرارا مادية كبيرة.

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