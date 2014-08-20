صحيفة: اتحاد جدة يوكل مرتضي منصور لمقاضاة أحمد فتحي

كلف نادي اتحاد جدة السعودي المستشار مرتضي منصور لرفع دعوة ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثا إلى أم صلال القطري، لعدم انتقاله إلى النادي السعودي.

وخضع فتحي للكشف الطبي يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لإتمام انضمامه إلى أم صلال القطري.

وأشارت صحيفة "عكاظ السعودية" أن اتحاد جدة قد كلف رئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور من أجل مقاضاة فتحي بعد تلاعبه بالنادي السعودي، حسبما أشارت الصحيفة.

وكان فتحي قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، بعد تأكيدات رئيس النادي أكثر من مرة عن إتمام الاتفاق مع فتحي، إلا أن المقابل المادي القطري حول وجهة فتحي.

وخاض فتحي فترة معايشة قصيرة في إنجلترا مع أرسنال، قبل أن يعود إلى القاهرة، ومنها إلى الدوحة.

وشارك فتحي في مران أم صلال يومي الاثنين والثلاثاء استعدادا لخوض أول مباراة لأم صلال بالدوري القطري يوم الجمعة المقبل أمام الغرافة.

وينضم فتحي للفريق القطري ليكون بديلا للمغربي عثمان العساس الذي تم فسخ عقده ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق.

فتحي لعب في إنجلترا مرتين مع ناديي شيفلد يونايتد في 2007 وهال سيتي في 2013، كما لعب لكاظمة الكويتي في 2008.

لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق شارك في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات 2006 و2008 و2010.