أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة: اتحاد جدة يوكل مرتضي منصور لمقاضاة أحمد فتحي

Google+ Print
صحيفة: اتحاد جدة يوكل مرتضي منصور لمقاضاة أحمد فتحي صحيفة: اتحاد جدة يوكل مرتضي منصور لمقاضاة أحمد فتحي

كلف نادي اتحاد جدة السعودي المستشار مرتضي منصور لرفع دعوة ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثا إلى أم صلال القطري، لعدم انتقاله إلى النادي السعودي.

وخضع فتحي للكشف الطبي يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لإتمام انضمامه إلى أم صلال القطري.

وأشارت صحيفة "عكاظ " أن اتحاد جدة قد كلف رئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور من أجل مقاضاة فتحي بعد تلاعبه بالنادي السعودي، حسبما أشارت الصحيفة.

وكان فتحي قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، بعد تأكيدات رئيس النادي أكثر من مرة عن إتمام الاتفاق مع فتحي، إلا أن المقابل المادي القطري حول وجهة فتحي.

وخاض فتحي فترة معايشة قصيرة في إنجلترا مع أرسنال، قبل أن يعود إلى القاهرة، ومنها إلى الدوحة.

وشارك فتحي في مران أم صلال يومي الاثنين والثلاثاء استعدادا لخوض أول مباراة لأم صلال بالدوري القطري يوم الجمعة المقبل أمام الغرافة.

وينضم فتحي للفريق القطري ليكون بديلا للمغربي عثمان العساس الذي تم فسخ عقده ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق.

فتحي لعب في إنجلترا مرتين مع ناديي شيفلد يونايتد في 2007 وهال سيتي في 2013، كما لعب لكاظمة الكويتي في 2008.

لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق شارك في تتويج منتخب بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات 2006 و2008 و2010.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية