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4 حراس مرمى في قائمة المنتخب لمباراتي السنغال وتونس

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4 حراس مرمى في قائمة المنتخب لمباراتي السنغال وتونس 4 حراس مرمى في قائمة المنتخب لمباراتي السنغال وتونس

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب أنه لا يعاني مشكلة فنية في مركز حراسة المرمى قبل مباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: "لا أعاني مشكلة في مركز حراسة المرمى".

وتعاقب على حراسة مرمى كل من عصام الحضري، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، في ثلاث مباريات تحت قيادة شوقي غريب أمام البوسنة، تشيلي، جامايكا.

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "اتفقت مع الجهاز المعاون على استدعاء أربعة حراس مرمى، للانتظام في المعسكر الذي سيقام في أسوان".

وسيخوض المنتخب مباراة ودية في معسكره أمام كينيا، استعدادًا لمواجهتي السنغال وتونس يوم 5 و10 سبتمبر.

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فيديو اليوم السابع

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