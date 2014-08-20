المنتخب يحدد شرطه الوحيد لضم فتحي لمباراتي السنغال وتونس

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب شرطه الوحيد لاستدعاء أحمد فتحي لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وقال غريب: "أحمد فتحي لعب أكثر من 100 مباراة دولية، وتنطبق عليه نفس المعايير التي سأختار على أساسها لاعبي سموحة والإسماعيلي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "فتحي لعب آخر مباراة في الدوري، ولكن أنتظر تفعيل عقده مع نادٍ جديد، لإرسال الاستدعاء الدولي الخاص به".

وثارت تكهنات حول إمكانية استبعاد فتحي من المنتخب، بعد تأخره في تجديد عقده مع الأهلي، وتعثر انضمامه لكل من اتحاد جدة وآرسنال الإنجليزي.

ولكن لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق بات لاعبًا بصفوف نادي أم صلال القطري، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة ومدة التعاقد.