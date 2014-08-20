أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المنتخب يحدد شرطه الوحيد لضم فتحي لمباراتي السنغال وتونس

Google+ Print
المنتخب يحدد شرطه الوحيد لضم فتحي لمباراتي السنغال وتونس المنتخب يحدد شرطه الوحيد لضم فتحي لمباراتي السنغال وتونس

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب شرطه الوحيد لاستدعاء أحمد فتحي لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وقال غريب: "أحمد فتحي لعب أكثر من 100 مباراة دولية، وتنطبق عليه نفس المعايير التي سأختار على أساسها لاعبي سموحة والإسماعيلي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "فتحي لعب آخر مباراة في الدوري، ولكن أنتظر تفعيل عقده مع نادٍ جديد، لإرسال الاستدعاء الدولي الخاص به".

وثارت تكهنات حول إمكانية استبعاد فتحي من ، بعد تأخره في تجديد عقده مع الأهلي، وتعثر انضمامه لكل من اتحاد جدة وآرسنال الإنجليزي.

ولكن لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق بات لاعبًا بصفوف نادي أم صلال القطري، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة ومدة التعاقد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب