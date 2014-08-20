أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يرفض مشاركة صلاح مع منتخب مصر أمام كينيا

Google+ Print
مورينيو يرفض مشاركة صلاح مع منتخب مصر أمام كينيا مورينيو يرفض مشاركة صلاح مع منتخب مصر أمام كينيا

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي مشاركة محمد صلاح في المباراة الودية أمام كينيا.

وأوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب أن النادي الإنجليزي رفض طلب .

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: "أرسلنا خطابا رسميا لنادي تشليسي، للتعرف على مدى إمكانية انضمام صلاح لمعسكر المنتخب في أسوان مبكرًا".

وأضاف: "النادي الإنجليزي رفض مشاركة صلاح في المباراة الودية أمام كينيا يوم 30 أغسطس، وسيكون متواجدا في يوم 31".

وتتزامن مباراة كينيا مع مباراة قوية بين إيفرتون وتشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأتم المدير الفني للمنتخب: "نادي بازل رفض أيضا مشاركة محمد النني وأحمد حمودي في ودية كينيا، لارتباط الفريق بمباراة في الدوري السويسري يوم 31".

ويستعد المنتخب لمباراتي السنغال وتونس يوم 5 و10 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية