مورينيو يرفض مشاركة صلاح مع منتخب مصر أمام كينيا

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي مشاركة محمد صلاح في المباراة الودية أمام كينيا.

وأوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب أن النادي الإنجليزي رفض طلب المنتخب.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: "أرسلنا خطابا رسميا لنادي تشليسي، للتعرف على مدى إمكانية انضمام صلاح لمعسكر المنتخب في أسوان مبكرًا".

وأضاف: "النادي الإنجليزي رفض مشاركة صلاح في المباراة الودية أمام كينيا يوم 30 أغسطس، وسيكون متواجدا في مصر يوم 31".

وتتزامن مباراة كينيا مع مباراة قوية بين إيفرتون وتشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأتم المدير الفني للمنتخب: "نادي بازل رفض أيضا مشاركة محمد النني وأحمد حمودي في ودية كينيا، لارتباط الفريق بمباراة في الدوري السويسري يوم 31".

ويستعد المنتخب لمباراتي السنغال وتونس يوم 5 و10 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015.