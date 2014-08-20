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سندويش الدجاج الصحي مع صوص البيستو لحميتك

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سندويش الدجاج الصحي مع صوص البيستو لحميتك سندويش الدجاج الصحي مع صوص البيستو لحميتك

الأربعاء 20-08-2014 12:33

الوصفة من إعداد خبيرة التغذية نورا عبدالهادي 

 

المقادير

2 رغيف شيباتا
2 حبّة فليفلة حلوة حمراء مقطعة إلى مكعبات كبيرة
8 عود هليون
4 شرائح كبيرة من جبن القشقوان اللايت
4 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور
4 كوب من الريحان الطازج
½ كوب من الجوز
4 ملعقة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من الثوم المطحون
4 ملعقة من الخلّ الأبيض
¼  كوب من الماء
1/4 ملعقة صغيرة ملح

/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 قطعة من صدور الدجاج المسحّبة والمنزوعة الجلد.
منكهات الدجاج التالية:   1 ملعقة كبيرة خلّ أبيض، 1 ملعقة صغيرة بودرة الثوم، 1 ملعقة كبيرة صوص المسترد، 1/2 ملعقة كبيرة زعتر أوريجانو، و1 ملعقة طحين، و1 بصلة خضراء مفرومة، وعصير ليمونة.

 

طريقة التحضير:
- يُتبّل صدر الدجاج بمنكّهات الدجاج، لمدة 15-20 دقيقة.
- يدهن صاج الشواء بملعقة من زيت الزيتون، ويشوى عليه صدر الدجاج حتى ينضج.
- يُرشّ على الدجاج الساخن جبن القشقوان اللايت ليذوب عليه.
- في الخلاط الكهربائي، يُضاف الريحان، والجوز، ورشّة الملح والفلفل الأسود، والماء، ويحرك، قبل أن يُضاف الخلّ والزيت تدريجيّاً، بالتناوب.
- يُدهن صوص البيستو على الخبز، ويُرشّ عليه جبن البارميزان.
- تشوى أعواد الهليون ومكعّبات الفليفلة، ثمّ تُضاف إلى السندويش مع صدور الدجاج المشويّة.
 

 

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