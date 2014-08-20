سندويش الدجاج الصحي مع صوص البيستو لحميتك

الوصفة من إعداد خبيرة التغذية نورا عبدالهادي

المقادير

2 رغيف شيباتا

2 حبّة فليفلة حلوة حمراء مقطعة إلى مكعبات كبيرة

8 عود هليون

4 شرائح كبيرة من جبن القشقوان اللايت

4 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور

4 كوب من الريحان الطازج

½ كوب من الجوز

4 ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الثوم المطحون

4 ملعقة من الخلّ الأبيض

¼ كوب من الماء

1/4 ملعقة صغيرة ملح

/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 قطعة من صدور الدجاج المسحّبة والمنزوعة الجلد.

منكهات الدجاج التالية: 1 ملعقة كبيرة خلّ أبيض، 1 ملعقة صغيرة بودرة الثوم، 1 ملعقة كبيرة صوص المسترد، 1/2 ملعقة كبيرة زعتر أوريجانو، و1 ملعقة طحين، و1 بصلة خضراء مفرومة، وعصير ليمونة.

طريقة التحضير:

- يُتبّل صدر الدجاج بمنكّهات الدجاج، لمدة 15-20 دقيقة.

- يدهن صاج الشواء بملعقة من زيت الزيتون، ويشوى عليه صدر الدجاج حتى ينضج.

- يُرشّ على الدجاج الساخن جبن القشقوان اللايت ليذوب عليه.

- في الخلاط الكهربائي، يُضاف الريحان، والجوز، ورشّة الملح والفلفل الأسود، والماء، ويحرك، قبل أن يُضاف الخلّ والزيت تدريجيّاً، بالتناوب.

- يُدهن صوص البيستو على الخبز، ويُرشّ عليه جبن البارميزان.

- تشوى أعواد الهليون ومكعّبات الفليفلة، ثمّ تُضاف إلى السندويش مع صدور الدجاج المشويّة.



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