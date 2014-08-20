أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالفيديو والصور.. شعار «داعش» يظهر في احتجاجات «ميزوري» الأمريكية

Google+ Print

ظهرت لافتة تحمل عبارة: «داعش هنا»، خلال تغطية قناة «سي إن إن» الأمريكية للاحتجاجات، التى تدور بين المتظاهرين و الشرطة الأمريكية على خلفية مقتل شاب أسود برصاص الشرطة، في مدينة فرجسون، بولاية ميزوري، والتي انتشرت فيها قوات الحرس الوطني بهدف السيطرة على المظاهرات الغاضبة.

'Chilling': Footage purportedly from a CNN live stream of the protests appeared to show one young demonstrator marching along a street holding a sign reading 'ISIS is here'

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت إن مراسل القناة كان ينقل تطورات الاحتجاجات وفي الخلفية ظهر أحد المتظاهرين وهو يحمل اللافتة، وأضافت أن الواقعة أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كيفية وصول عناصر تنظيم «داعش» إلى تلك المنطقة الملتهبة.

Salena Zito - a political columnist for the Pittsburgh Tribune-Review newspaper - described as 'chilling' the footage of a Ferguson demonstrator purportedly holding an ISIS banner while standing behind a CNN reporter

ومن جانبه، قام موقع «buzzfeed» بالتواصل مع القناة الأمريكية بشأن معرفة تعليقها على الواقعة، ولكنها أفادت بأنها «ليس لديها تعليقا».

As officers sat with guns pointed atop armored vehicles, the authorities used LRAD (Long Range Acoustic Device) crowd control systems to send out a painful noise to try and disperse the crowd

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا