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زوج غادة عبد الرازق يتورط في قضية زينة وعز

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زوج غادة عبد الرازق يتورط في قضية زينة وعز زوج غادة عبد الرازق يتورط في قضية زينة وعز

الأربعاء 20-08-2014 15:03

فجأة وجد الإعلامي محمد فودة نفسه متورطاً في قضية إثبات النسب التي رفعتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، إذ تمّ تداول أخبار تؤكد أن فودة زوج الفنانة غادة عبد الرازق شهد على عقد زواج عز وزينة، بعد ما سبق وشهد عز على زواجه من غادة، وقد أثار الخبر ضجة كبيرة.
من جانبه نفى فودة لـ"سيدتي نت" الأخبار المتداولة، وأكد أنه يعرف عز معرفة شخصية نافياً أن يكون قد شهد على زواجه من زينة إن وجد بحسب تعبيره، وقال إنه لا يعلم من يقف وراء هذه الشائعة.

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