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جيزيل بوندشن تتصدر لائحة فوربس للأعلى دخلاً بين العارضات

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الأربعاء 20-08-2014 15:26

للعام الثامن على التوالي تصدّرت عارضة الأزياء البرازيلية Gisele Bundchen لائحة مجلة فوربس لعارضات الأزياء الأعلى دخلاً في العالم.

وجمعت Bundchen نحو 47 مليون دولار خلال العام الماضي، من عقود مربحة ومشروعات تجارية، حيث ووقعت عقوداً مع سلسلة متاجر "H&M"، ودار أزياء كارولينا هيريرا الفرنسي، إضافة إلى شركات أخرى، ولديها أيضا اتفاقات لتصميم ملابس داخلية نسائية وأحذية.

وقد جنت Bundchen 386 مليون دولار من العمل في عروض الأزياء منذ 2001.

Bundchen البالغة من العمر 34 عاماً، تقدّمت بفارق كبير عن أقرب منافسيها الهولندية Doutzen Kroes، التي حققت دخلاً بلغ 8 ملايين دولار قبل خصم الضرائب والمصاريف والبرازيلية Adriana Lima التي حققت نفس الدخل.

وحلت العارضة الشهيرة Kate Moss في النرتبة الرابعة بدخل وصل الى 7 ملايين دولار، تلتها Kate Upton التي حققت نفس الدخل.

يُذكر أنّ نتائج مجلة فوربس شملت أرباح عارضات الأزياء في الفترة من حزيران 2013 إلى حزيران 2014، وتابعت دخلهم من الترويج لمستحضرات التجميل وعقود الإعلانات وخطوط إنتاج العطور.

 

 

 

 

 

 

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