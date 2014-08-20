أرملة سعيد صالح بطلة فيلم جديد

تستعد شيماء فرغلي لأولى بطولاتها السينمائية بعد وفاة زوجها الفنان الكوميدي الراحل سعيد صالح في مفاجأة فجرتها بعد وفاته بأيام قليلة .

فقد أعلنت أنها تستعد لبطولة فيلم تشاركها فيه الفنانة تتيانا زوجة المخرج أكرم فريد. وأضافت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أن زوجها كان يستعد لبطولة فيلم وضعت فكرته بنفسها. لكنه توفي في أثناء التجهيز له، وأضافت أنها في الأساس ممثلة قبل أن تتزوج سعيد صالح وكانت تتمنى العمل بهذه المهنة لأنها حلم قديم لها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"