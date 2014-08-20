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أرملة سعيد صالح بطلة فيلم جديد

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أرملة سعيد صالح بطلة فيلم جديد أرملة سعيد صالح بطلة فيلم جديد

الأربعاء 20-08-2014 17:59

تستعد شيماء فرغلي لأولى بطولاتها السينمائية بعد وفاة زوجها الفنان الكوميدي الراحل سعيد صالح في مفاجأة فجرتها بعد وفاته بأيام قليلة .
فقد أعلنت أنها تستعد لبطولة فيلم تشاركها فيه الفنانة تتيانا زوجة المخرج أكرم فريد. وأضافت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أن زوجها كان يستعد لبطولة فيلم وضعت فكرته بنفسها. لكنه توفي في أثناء التجهيز له، وأضافت أنها في الأساس ممثلة قبل أن تتزوج سعيد صالح وكانت تتمنى العمل بهذه المهنة لأنها حلم قديم لها.

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