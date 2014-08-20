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"سرايا عابدين" يشترط على سارة سلامة الظهور بملابس محتشمة

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"سرايا عابدين" يشترط على سارة سلامة الظهور بملابس محتشمة "سرايا عابدين" يشترط على سارة سلامة الظهور بملابس محتشمة

الأربعاء 20-08-2014 18:02

علمت "سيدتي نت" أن الفنانة سارة سلامة انضمت للجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" حيث ستؤدي دور الأميرة توحيد، والتي قامت بها الطفلة رضوى خالد في الجزء الأول من المسلسل.
وقد تعاقدت سارة مع الشركة المنتجة للمسلسل على تقديم الدور في الحلقات التي سيتولى اخراجها المخرج السوري شادي أبو العيون السود.
وقد اتفق مع سارة على ارتداء ملابس محتشمة تتناسب وطبيعة الدور الذي تقدمه، خصوصاً أن سارة اعتادت الظهور بشورت في مسلسلاتها وآخر مسلسل "ابن حلال" الذي شركت الفنان محمد رمضان في بطولته وعرض في رمضان الماضي.
يذكر أن عمرو عرفة اعتذر عن استكمال تصوير الجزء الثاني من العمل بسبب المجهود الذي أصابه في أثناء تصوير الجزء الأول.

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