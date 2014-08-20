الحكومة توافق على تغليظ عقوبات تخريب محطات الكهرباء وتعطيل المواصلات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد، الأربعاء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لمحطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها والخطوط الكهربائية بتغليظها، وكذلك تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم تعطيل المواصلات العمومية التي تهدد الأمن القومي، مع إضافة فقرة جديدة للمادة 167 بشأن الجرائم الواقعة على المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة.

كما وافق المجلس على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أي أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس الجديدة، وكذلك تفعيل مشروع النقل الجماعى السياحى بين المدن الجديدة والعاصمة.

في السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كليتي الآثار، وتكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان.