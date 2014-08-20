البابا تواضروس : الكنيسة تحتفل بنهاية صوم العذراء الجمعة المقبل

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة الأرثوذكسية ستحتفل يوم الجمعة المقبل بنهاية صوم العذراء الذي استمر ٣ أسابيع.

وتناول البابا تواضروس في عظته الأسبوعية الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دور الرضا في حياة الإنسان ودور التسليم بإرادة الله في جعل الإنسان يرضى عن حياته.

وقال البابا تواضروس، إنه ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه وأطفاله على الرضا ليعيش سعيدا .

حضر العظة المئات من الأقباط والعشرات من أقباط المهجر من إيطاليا والإمارات وإستراليا وفرنسا، وكبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، ومعاوني البابا تواضروس .