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«المالكي»: سأدعم الحكومة المقبلة كما لو كنت رئيسا للوزراء

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أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأربعاء، لنظيره الإيطالي، ماتيو رينتسي والوفد المرافق له، أنه سيدعم المقبلة كما لو أنه رئيس للوزراء.

وأكد المالكى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات انطلاقا من العلاقات الجيدة مع إيطاليا في الجوانب الاقتصادية وقضايا الطاقة والتسليح والتدريب وغيرها، ويمكن تطويرها أكثر على كل الأصعدة.

ودعا المالكي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حول الإرهاب ومعاقبة الجهات التي يثبت دعمها للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة».

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