بالفيديو والصور.. عادا من شهر العسل ليجدا منزلهما مُغطي بآلاف القصاصات الورقية

بعد أسابيع من الاسترخاء قضياها في بحيرة «جاردا» الإيطالية، احتفالاً بزواجهما، في الأول من أغسطس الجاري، عاد الزوجان جيمي وإيميلي فارو إلى بريطانيا، ليكتشفا أن منزلهما تمت تغطيته بأكثر من 14 ألف قصاصة ورق لاصقة، تحمل جملة: «آسفون جدًا».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الاثنين، أن الزوجين سلّما مجموعة من المفاتيح لأصدقائهما، ليشرفوا يوميًا على إطعام قططهما التي تركاها في منزلهما الجديد، وبدلًا من أداء تلك المهمة، قضى أصدقاء العروسين نحو 8 ساعات متواصلة في تغطية كل شبر من الطابق الأرضي لمنزلهما بقصاصات لاصقة حملت اللونين الأصفر والوردي، كما علق الأصدقاء كاميرا خفية في غرفة معيشة الزوجين، لرصد رد فعلهما على هذه الطرفة فور عودتهما من عطلة شهر العسل.

ونقلت «ديلي ميل» عن الزوجة قولها: «غرفة المعيشة تحتوي على نوافذ وأبواب زجاجية، لذا استطعنا أنا وزوجي أن ندرك فورًا ما فعلوه بالمنزل، ثم رأينا الكاميرا».

وأوضح الزوجان أن أصدقاءهما قاموا من قبل بملء منزل زوجين حديثين بـ 3 آلاف بالونة، ما جعلهما يتوقعان منهم مفاجأة مماثلة لدى عودتهما من شهر العسل، وأضافا أنهما أمضيا ساعتين ونصف الساعة في إزالة تلك القصاصات الورقية اللاصقة، وتابعا مازحين: «بالطبع لن يجرؤ أي من أصدقائنا على إعلان زواجه قريبًا».