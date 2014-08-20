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“إف بى آى” تؤكد صحة فيديو ذبح داعش لصحفى أمريكى اختُطف فى سوريا

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“إف بى آى” تؤكد صحة فيديو ذبح داعش لصحفى أمريكى اختُطف فى سوريا “إف بى آى” تؤكد صحة فيديو ذبح داعش لصحفى أمريكى اختُطف فى سوريا

أكد مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي (اف بي اي) إن اغتيال الصحافي الأميركي جيمس فولي بايدي مسلحي تنظيم داعش صحيح بحسب ما أورد موقع “غلوبال بوست” على الانترنت الذي كان يعمل فولي لحسابه.

وقال الموقع “ان الاف بي اي قالت صباح الأربعاء لاسرة فولي انها تعتبر الفيديو صحيحا. وتواصل اف بي اي عملية تثبت رسمية تحتاج وقتا اطول”.

وقال التنظيم الذي اعلن اقامة “خلافته” في العراق وسوريا، الثلاثاء انه قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي وهدد باغتيال صحافي أميركي آخر ردا على الغارات الاميركية على مواقعه في العراق.

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