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«الصحفيين العرب»: السيسي وافق على رعاية احتفالية اليوبيل الذهبي للاتحاد

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أصدر اتحاد الصحفيين العرب، الأربعاء، بيانًا أكد فيه أن الرئيس عبد الفتاح وافق على وضع احتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي تحت رعايته.

وأضاف البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل أعضاء الأمانة العامة للاتحاد والنقباء العرب في إطار ذلك الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على انشاء الاتحاد والذي يتزامن مع احتفالات بنصر أكتوبر المجيد لعام 2014.

وأوضح الاتحاد فى بيانه أنه يرتكز على محورين أساسيين هما الحرية والمسؤولية، مشيرًا إلى أن هذا هو ما يجسد إيمان الصحفيين بأن دفاعهم العنيد عن الحرية لا يعني إغفالهم لخطورة المسؤولية التي يحملون أعباءها عبر سنوات العمل الصحفي، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها.

وأشار البيان إلى أن تأسيس اتحاد الصحفيين العرب عام 1964 جاء استجابة لدعوة ثاقبة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إيمانا بدور المثقفين العرب فى توحيد القواعد الجماهيرية العربية ابتعادا بها عن خلافات الأنظمة الحاكمة.

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