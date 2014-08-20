بالصور.. مشاركة شعبية لمستثمري مطروح فى إقامة النصب التذكارى لمعركة وادي ماجد

ألتقي اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بعدد من رجال الأعمال من أبناء المحافظة لمناقشة المشاركة الشعبية لأبناء مطروح فى إقامة نصب تذكارى لمحافظة مطروح فى منطقة وادى ماجد غرب مدينة مرسى مطروح، والتي وقعت بها معركة وادى ماجد بين أبناء مطروح و قوات الاحتلال الانجليزي عام 1915تخليداً لذكرى المعركة ورمزاً للشهداء والمجاهدين وكفاحهم الوطنى .

وقال المحافظ، إنه سيتم وضع حجر الأساس للنصب التذكارى للمحافظة فى احتفالية العيد القومى الـتاسع والتسعون لمطروح هذا العام، بعد الرفع المساحى للموقع و الاحتفاظ بتمثال الفارس والحصان المقام حالياً ليكون فى مدخل النصب التذكارى ،ثم البدء في إختيار الشكل المعبر عن المعركة من خلال مشاركة أبناء مطروح بأفكارهم وخبراتهم الفنية فى مسابقة لاختيار افضل الرسومات والأعمال الفنية المعبرة عن حقيقة تلك الملحمة الوطنية،ثم يليه تنفيذ العمل الفنى المميز عن طريق رجال الأعمال بالمحافظة وفق قدراتهم المادية وإستخدام الأحجار والخامات البيئية فى عمل النصب التذكاري والانتهاء منه استعداداً للاحتفالية المئوية الأولي للعيد القومي للمحافظة العام القادم ، وعدم الاستعانة بمشاركة أو إسهام مادى لأى شخص من خارج المحافظة،

> وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يكون العمل الفنى بارزاً وتوجد علامات إرشادية ويافتات وإضاءة كافية وإشارات مرورية على الطريق توضح وجود النصب التذكارى وما يحمله من هيبة وفخامة وتقدير مع متابعة رئيس المدينة لكافة الأعمال الإنشائية

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التربية والتعليم والصحة والتموين ونائب رئيس مجلس مدنية مرسى مطروح لبدء عملها يوم الأحد القادم لبحث ودراسة كافة مشكلات منطقة وادي ماجد على أن ترفع تقريرها للمحافظ فى اليوم التالى لانتهاء أعمالها لاتخاذ القرارات اللازمة نحو حل هذه المشكلات.

كما وجه المحافظ بعمل مقترح لتطوير مدخل مدينة سيوة والسلوم لتظهر بمظهر حضارى و جمالي يتناسب مع الطبيعة السياحية للمحافظة.