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«الزراعة» تطلق 10 ملايين «زريعة» من أسماك «البلطي» في بحيرة ناصر

  • مصر
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بدأت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، عملية إلقاء عشرة ملايين زريعة من أسماك آلبلطي في بحيرة ناصر جنوب السد العالي لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وعقد الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة، اجتماعا مع الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك في بحيرة ناصر في أسوان، وذلك لبحث مشاكلهم المتعلقة بتنمية معيشتهم وتشجيعهم على تنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وقال «الحسني»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن العملية تأتي في إطار تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي لصيادي أسوان والنوبة البالغ عددهم نحو ١٢ ألف صياد.

وأكد «الحسني»، أنه يجري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مجمع خدمات على البحيرة يضم: مخبزا، ومحطة وقود، ومصنع ثلج، لزيادة الإنتاج السمكي في البحيرة.

من جانبه، قال محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إن العملية التي تعد الأولى من نوعها، تصب في صالح أكثر من ٦٠ ألف مواطن يمثلون الصيادون وأسرهم والعمالة المعاونة في مهنة الصيد.

أضاف «الفقي» أن «الزريعة» التي يتم إلقاؤها حاليا تتراوح أحجامها ما بين ٢ و٥ جرامات، ويتوقع أن تصل أحجامها إلى نحو ٢٥٠ جراما بداية موسم الصيد المقبل مطلع مايو ٢٠١٥.

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