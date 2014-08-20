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مجلس الوزراء يعقد جلسة لمتابعة أزمة انقطاع الكهرباء الاثنين المقبل

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مجلس الوزراء يعقد جلسة لمتابعة أزمة انقطاع الكهرباء الاثنين المقبل مجلس الوزراء يعقد جلسة لمتابعة أزمة انقطاع الكهرباء الاثنين المقبل

إبراهيم محلب

قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، اليوم  الأربعاء عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم لعرض خطة وزارة الكهرباء ، والمشروعات التي ستقترحها ، والعقود الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء .

وأشار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المرقبي ، إلى عدد من أسباب مشكلة الكهرباء الحالية ، مؤكدا أنه بنهاية أغسطس الحالي سيتم استعادة حوالي 2500 ميجاوات ، وفي نهاية سبتمبر 500 ميجاوات، وفي نهاية أكتوبر 1000 ميجاوات ، وذلك بمتابعة الإصلاحات وأعمال الصيانة المختلفة ، بينما ستتم إضافة حوالي 650 ميجاوات بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

من جانبه .. أكد اللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية ، أن المحافظين سيكون لهم دور كبير في متابعة انقطاعات الكهرباء في المناطق المختلفة ، وعدالة تخفيف الأحمال.

وتعهد وزير الداخلية بتكثيف الحملات المخصصة لسرقات التيار الكهربائي ، مشيرا إلى أنه يتلقى تقريرا يوميا ، حيث يتم تحرير حوالي 15 ألف محضر سرقة تيار كهربائي يوميا .

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