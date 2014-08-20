بالفيديو .. 7 وعود لميدو بعد توليه مسؤولية إنتاج ' صنع في الزمالك '

أرسل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك، 7 وعود بعد توليه مسؤولية رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وتواجد ميدو يوم الأربعاء في مقر نادي الزمالك، ليتسلم مهمته الجديدة كرئيس لقطاع الناشئين بالنادي.

شاهد - صور وصول ميدو لنادي الزمالك.

ميدو كان قد وعد عبر حسابه على تويتر بأن يخرج لاعبين "صنع في الزمالك" على حد وصفه.

وتواجد مراسل FilGoal.com داخل النادي الزمالك ورصد كلمة ميدو التي وعد من خلالها الجميع بتطور داخل النادي، والتالي أبرز الوعود:

1- إنشاء مبني جديد لإقامة للاعبين الناشئين والمدربين المغتربين لدي النادي.

2- إعادة هيكلة الأعمار السنية للمدربين والنزول بالأعمار قدر المستطاع والإبقاء علي أولاد النادي ومن خدم النادي من قبل فقط.

3- خطط فنية وبدنية بوجود أخصائي تغذية من أجل المساهمة في ازدياد القوة البدنية للاعبين لقدرتهم للمشاركة مع الفريق الأول.

4- سيتم تقديم 4 لاعبين للمدير الفني للفريق الأول حسام حسن خلال فترة ما بين خمس ست أشهر.

5- تقليص عدد فرق الناشئين إلى ثلاثة فقط للتركيز على عدد أقل من اللاعبين.

6- إعادة تقيم جميع اللاعبين، والإبقاء علي الأصلح والأفيد فقط، إلي جانب انتداب 20 لاعب من بينهم 10 من أهم المواهب المتوفرة في مصر عن طريق حملات من مناطق مختلفة.

7- اتفاقية جديدة مع سبورتنج لشبونة من أجل أنشاء أكاديمية مشتركة خاصة بين ناشئين الزمالك ولشبونة.