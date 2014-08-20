شيكابالا يواصل استعداداه مع سبورتنج لشبونة للعودة للقائمة

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه استعدادا لمواجهة أروكا بالجولة الثانية في الدوري البرتغالي.

وكان شيكابالا قد خرج من قائمة فريقه في الجولة الأولى نتيجة لتأخره في العودة للبرتغال بسبب أمور إدارية خاصة بتصريح السفر من مصر أثناء خوض مباراة مئوية الاتحاد السكندري.

وذكرت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية أن شيكابالا انضم لبقية زملائه وخاض المران يوم الأربعاء.

ويسعى شيكابالا للحصول على فرصة في المشاركة مع سبورتنج لشبونة لإثبات قدراته في ظل المنافسة التي يلقاها من لاعبين في نفس مركزه، أبرزهم الوافد حديثا ناني جناح مانشستر يونايتد.

طالع

كيف يؤثر ناني على فرص شيكابالا في سبورتنج لشبونة؟