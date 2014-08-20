رسالة ماجستير فى تنمية الوعى السياسى لدى تلاميذ الصف الثالث الإعدادى

حصلت الباحثة السيناوية هناء على عايد عبد الباقى، اخصائى شئون تعليم بكلية التربية بالعريش، على درجة الماجستير من كلية التربية بالعريش بجامعة قناة السويس عن رسالتها “فاعلية استخدام استراتيجية التدريس القيادى فى مادة الدراسات الاجتماعية فى تنمية الوعى السياسى لدى تلاميذ الصف الثالث الاعدادى”.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلا من:الاستاذ الدكتور،عثمان اسماعيل الجزار، استاذ مناهج وطرق تدريس التاريخ بكلية التربية بجامعه الازهر، والاستاذ الدكتور، سعيد عبدالله لافى، استاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة قناة السويس، وتحت إشراف كلا من: الاستاذة الدكتورة سونيا هانم، استاذ مناهج وطرق تدريس التاريخ، والدكتور،هشام محمد الصغير مدرس التاريخ الحديث والمعاصر.

وأوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع المراكز العلمية والجامعات.