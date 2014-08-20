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الحارث القضائي يحذر سكان “سنديبتش” بالسويس بفصل الكهرباء لوصول مديونيتها مليون جنيه

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الحارث القضائي يحذر سكان “سنديبتش” بالسويس بفصل الكهرباء لوصول مديونيتها مليون جنيه الحارث القضائي يحذر سكان “سنديبتش” بالسويس بفصل الكهرباء لوصول مديونيتها مليون جنيه

قرية “سنديبتش”

أصدر الحارس القضائى على جمعيه منف للتعاون الإسكاني بالسويس، بيان يحذر فيه جميع أعضاء قريتي “ساندبيتش” بالسخنة نموذج ” أ . ب “، بقطع التيار الكهربائي عنهما، بسبب وصول مديونية التيار الكهربائي للوزارة إلى مليون جنيه.

وأضاف الحارس القضائي المحامي حلمي مرسي، عبر بيانه أنه يطالب جميع الأعضاء بضرورة وأهميه سداد قيمه استهلاك الكهرباء للشاليهات الخاصة بهم واﻻ ستقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن القريتين.

وتابع الحارس القضائى، أنه يعطي مهله للجميع حتى يتم سداد جزء من المديونيه بعد تعنت مجلس الادارة الحالي لجمعية منف فى تسليم الحارس المهمه المسنده اليه وعدم سداد المديونيه من قبل.

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