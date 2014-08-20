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محلل فلسطيني: الاحتلال لديه نية مُبيتة لعدم استمرار مفاوضات القاهرة

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محلل فلسطيني: الاحتلال لديه نية مُبيتة لعدم استمرار مفاوضات القاهرة محلل فلسطيني: الاحتلال لديه نية مُبيتة لعدم استمرار مفاوضات القاهرة


> قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أكرم عطا الله، إن الاحتلال الإسرائيلي لديه نيه مُبيته لعدم استمراره في المفاوضات التي تُجرى في القاهرة، لأنه يُوجد خلاف في إسرائيل حول طبيعة الإستمرار في المفاوضات أم لا، وأن هذا كان ظاهراً منذ البداية.

وأضاف عطا الله في حوارٍ له على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية غادة سليمان، أن إسرائيل حاولت أن تُبرر موقفها لدى المصرية، بعد فشل المفاوضات في القاهرة، وتم استمرار العدوان مرة أخرى، بإسرال وفد استشاري إلى اليوم، لتبرير موقفها.

وتابع عطا الله أنه يُوجد اجتماع اليوم للمجلس الوزاري الإسرائيلي، بشأن موقفهم من المفاوضات وخلافه، موضحاً أن الاجتماع لم ينته بعد، ولم يُعلن عنه شيئ إلى الآن.

ولفت عطا الله إلى أن قيام إسرائيل بخرق المفاوضات التي تجريها مصر اليوم، بأنه تُسيئ إلى الوساطة المصرية، وأن إسرائيل حاولت أن توضح صورتها وتبرر موقفها لمصر بإرسال وفد استشاري إلى القاهرة اليوم.
> وأشار عطا الله إلى أن الطرف الإسرائيلي أبدى مرونة في المفاوضات كان أبرزها، موافقته على تأجيل قضيتي المطار والميناء إلى وقت سابق، إلا أن الطرف الإسرائيلي أصر على خرق المفاوضات.

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