«السيسي» يهاتف مرتضى منصور.. ويوافق على لقاء لجنة الأندية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أن مواجهة الإرهاب هي معركة كل مصري ، لما تشكله من مخاطر على حاضر ومستقبل الوطن ومواطنيه .

أعلن ذلك مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية ورئيس نادي الزمالك اليوم الأربعاء، عقب اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أطمأن خلاله عليه أثر العدوان الذي تعرض له مؤخرا.

وأوضح مرتضى منصور أن الرئيس السيسي أكد له أن الدولة ليس لها أية مشاكل مع مشجعي رياضة كرة القدم خلال المباريات، وأنها تحرص على أداء دورهم في تشجيع كرة القدم والنهوض بها ، وأن الدولة في ذات الوقت ضد تستر البعض وراء تشجيع الكرة للقيام بأعمال إرهابية.

وقال مرتضى منصور إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على طلبه بأن يلتقي قريبا بلجنة الأندية لبحث سبل النهوض بالرياضة في مصر، وضبط الأداء فيها والاستماع إلى مقترحات أعضائها بهذا الشأن.