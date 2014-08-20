أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مرتضي منصور يطلب من السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية

Google+ Print
مرتضي منصور يطلب من السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية مرتضي منصور يطلب من السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية


> طلب مرتضى منصور من الرئيس السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية التى فاز برئاستها مؤخراً بالتزكية .

ووافق رئيس الجمهورية على هذا الطلب مؤكداً على تحديد موعد خلال 48 ساعة للإجتماع مع رؤساء الأندية حتى يعلم كل رئيس نادى دوره الحقيقى فى تنوير المجتمع وان دوره لا يقتصر فقط على السعى وراء الفوز ببطولة الدورى أو الكأس وانما بتوعية الشباب الموجودين فى الأندية الذين هم عماد المجتمع لكى ننهض بمصر على جميع الأصعدة.

ورجح منصور ان يتم تحديد موعد هذا الإجتماع السبت أو الأحد القادمين ، وذلك فى اشارة منه للإهتمام الكبير للرئيس السيسى بدور الرياضة والرياضيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا