مرتضي منصور يطلب من السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية



> طلب مرتضى منصور من الرئيس السيسى الاجتماع مع لجنة الأندية التى فاز برئاستها مؤخراً بالتزكية .

ووافق رئيس الجمهورية على هذا الطلب مؤكداً على تحديد موعد خلال 48 ساعة للإجتماع مع رؤساء الأندية حتى يعلم كل رئيس نادى دوره الحقيقى فى تنوير المجتمع وان دوره لا يقتصر فقط على السعى وراء الفوز ببطولة الدورى أو الكأس وانما بتوعية الشباب الموجودين فى الأندية الذين هم عماد المجتمع لكى ننهض بمصر على جميع الأصعدة.

ورجح منصور ان يتم تحديد موعد هذا الإجتماع السبت أو الأحد القادمين ، وذلك فى اشارة منه للإهتمام الكبير للرئيس السيسى بدور الرياضة والرياضيين.