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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة الإسماعيلية الأهلية» والتي من المقرر أن تشمل كليات «الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الإنسانية».

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م2 بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.

على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتملك بين حكومة جمهورية العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/2014، ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لها إلى 250 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

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