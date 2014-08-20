فينجر: حكم مباراة بشكتاش لا يرى

شن أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال هجوما حادا علي الصربي ميلوراد مازيتش حكم مباراة أرسنال وبيشكتاش في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الويلزي آرون رامسي متوسط ميدان أرسنال للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، إلى جانب خروج الإسباني ميكيل آرتيتا للإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من لاعب بيشكتاش.

ونجح أرسنال في العودة من الأراضي التركية بالتعادل السلبي دون أهداف، ليؤجل الحسم إلى جولة الإياب الأسبوع المقبل.

وقال فينجر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: " الحكم في الشوط الثاني كان سيئا جدا، أرتيتا تعرض لضربة قوية أمامه ولكنه لم ير شيئا".

و أضاف " طرد رامسي لا يصدق، لا الإنذار الأول ولا الثاني مستحق".

وأكد أرسن فينجر تقديمه لشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضد جماهير بيشكتاش التركي بسبب مناوشات حدثت من الجماهير.

وتم قذف فينجر بالزجاجات من قبل جماهير بيشكتاش أثناء سير المباراة.

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي قبل مواجهة الإياب أمام بيشكتاش.