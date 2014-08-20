مودريتش: حلمي هو الاستمرار بصفوف الملكي

(إفي): أكد اللاعب الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، على أن "حلمه هو الاستمرار" بناديه ريال مدريد الذي مدد يوم الأربعاء تعاقده معه لمدة أربعة مواسم قادمة حتى عام 2018.

وفي تصريحات صحفية، عقب انتهاء مران الفريق أعرب مودريتش عن سعادته الغامرة بتجديد عقده مع النادي الملكي.

وقال مودريتش: "اليوم هو يوم هام بالنسبة لي. أريد أن أشكر النادي ورئيسه فلورينتو بيريز على ثقته في، لذا أرغب في مبادلة هذه الثقة من خلال تقديم أفضل ما لدي خلال الأعوام المقبلة".

وأشار لاعب الوسط الكرواتي إلى إنه حينما انتقل لصفوف الملكي "حققت جميع أحلامه .

وأضاف " لقد استمتعت بكل لحظة فيهما وخلال الأعوام المقبلة، سأقدم الأفضل وبتمديد تعاقدي مع الملكي، يستمر حلمي. آمل في تحقيق مزيد من الألقاب مع الريال".

كما ذكر مودريتش إنه منذ اللحظة الأولى بوجوده في البرنابيو، شعر بمحبة المشجعين لذا أكد على تقديم أفضل ما لديه كل مباراة حتى يفخر المشجعون به.

ومنذ انتقاله للملكي، خاض مودريتش 106 مباريات محققا أربعة ألقاب: دوري الأبطال وكأس الملك المحلي، وكأس أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

وبفضل مهارته وسرعته التي يمتاز بها، أصبح أحد ركائز ريال مدريد، كما أن له دور بارز في فوز فريقه بلقب دوري الأبطال الأوروبي للمرة العاشرة في تاريخه.