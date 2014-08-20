ضبط 4 جزارين يبيعون لحوم مستوردة على أنها “بلدى” بالغردقة‎

ألقت مباحث التموين بالبحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد، القبض علي 4 جزارين لبيعهم اللحوم المستوردة للمواطنين علي انها لحوم بلدية، وذلك خلال حملة تموينية مشتركة مع مديرية الطب البيطرى بالمرور على محلات الجزارة البلدية بالأسواق، للتأكد من انتظام العمل بها وعدم مخالفتها للقوانين التموينية والقرارات والأحكام المنظمة واستغل الجزاﻻون المتهمون بعدم معرفة جمهور المستهلك بتلك الحيلة بقصد التربح والكسب السريع والعاجل.

وتحرر عن ذلك محضر ضد “ج ج ا م” مقيم الطوابية مركز قنا صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة، وكذا محضر ضد “ح أ ى ح” مقيم حى السلام الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة . وكذا محضر ضد المتهم “م ن م م” مقيم الدهار الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة، محضر ضد المتهم “م أ ح ى” مقيم الدهار الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار.