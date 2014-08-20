أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 4 جزارين يبيعون لحوم مستوردة على أنها “بلدى” بالغردقة‎

Google+ Print
ضبط 4 جزارين يبيعون لحوم مستوردة على أنها “بلدى” بالغردقة‎ ضبط 4 جزارين يبيعون لحوم مستوردة على أنها “بلدى” بالغردقة‎

ألقت مباحث بالبحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد، القبض علي 4 جزارين لبيعهم اللحوم المستوردة للمواطنين علي انها لحوم بلدية، وذلك خلال حملة تموينية مشتركة مع مديرية الطب البيطرى بالمرور على محلات الجزارة البلدية بالأسواق، للتأكد من انتظام العمل بها وعدم مخالفتها للقوانين التموينية والقرارات والأحكام المنظمة واستغل الجزاﻻون المتهمون بعدم معرفة جمهور المستهلك بتلك الحيلة بقصد التربح والكسب السريع والعاجل.

وتحرر عن ذلك محضر ضد “ج ج ا م” مقيم الطوابية مركز قنا صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة، وكذا محضر ضد “ح أ ى ح” مقيم حى السلام الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة . وكذا محضر ضد المتهم “م ن م م” مقيم الدهار الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار بالغردقة، محضر ضد المتهم “م أ ح ى” مقيم الدهار الغردقة صاحب محل جزارة بلدى بسوق الخضار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا