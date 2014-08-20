مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الإسماعيلية الأهلية” ، والتي تتكون من كليات (الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الإنسانية وذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتكون رافداً من روافد التعليم العالي ، والمساهمة في زيادة القدرة الاستيعابية له .

وقامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 حيث أشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب ، وأن الصندوق يعتمد في موارده على حصوله على 1 % من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ، وما تخصصه الدولة من موارد ، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

وأضافت أن إجمالي مصادر أموال الصندوق في 2014/6/30، قد بلغ 244 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن العقبات التي تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه وعلى رأسها الدعاوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق قد أدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت والتي لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالي المنتهى في 2014/6/30.

كما أوضحت أن نشاط الصندوق لهذا العام قد بلغ 28.3 مليون جنيه ساهم من خلاله في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلاً عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة