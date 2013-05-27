كيف يؤثر التخدير أثناء الولادة على طفلى المولود؟

قد تؤدى حقن الإيبيدورال المخدرة إلى انخفاض ضغط دمك، ما قد يؤثر على تدفق الأوكسجين إلى طفلك، ستحتاجين إلى تركيب أنبوب صغير، يسمى الأنبوبة الوريدية، وتثبيته فى يدك أو ذراعك إذا انخفض ضغط دمك بشكل مفاجئ، يمكن علاج انخفاض ضغط الدم عن طريق السوائل التى يتم تمريرها عبر الكانيولا لزيادة كمية دمك، حسبما يؤكد الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى.

تحتوى حقنة الإيبيدورال على الأدوية المخدرة التى تستخدم فى التخدير النصفى المشترك مع الإيبيدورال، مثل الفنتانيل أو أى دواء مماثل، والتى يمكن أن تعبر المشيمة. إذا تناولت جرعات كبيرة من هذه الأدوية (أكثر من 100 ميكروغرام)، فقد تؤثر على تنفس طفلك أو تصيبه بالنعاس.

هل من نصائح مفيدة؟

تتوفر حقنة الإيبيدورال (أو إبرة الظهر)، كما هو معروف فى البلاد العربية، فى المستشفيات التى يتوفر فيها أطباء تخدير متخصصون فى هذا النوع من التخدير ولا يمكن إجراؤها فى حالات الولادات المنزلية.

حتى وحدات الولادة المجهزة لإعطاء حقنة الإيبيدورال لا تقدم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة.

لا تتحركى على الإطلاق عندما تركب طبيبة التخدير حقنة الإيبيدورال. ستكونين مستلقية على جانبك أو جالسة على طرف السرير، سيطلب منك انحناءة إلى الأمام لتوسيع الفراغات بين عظام عمودك الفقرى. ركزى على تنفسك لمساعدتك على البقاء ثابتة، أدخلى الهواء بعمق من أنفك وأخرجيه ببطء من فمك. أمسكى يد زوجك أو مرافقتك وحولى انتباهك إليه، لا تسمح بعض المستشفيات بوجود مرافق أثناء تركيب إبرة الإيبيدورال.

ليس بإمكان أى شخص أخذ الإيبيدورال، تحدثى إلى طبيبتك إذا كنت تعتقدين أن لديك حالة طبية قد تؤثر على قرار أخذك حقنة الإيبيدورال.

إذا كان يهمك الشعور بولادة طفلك، فاسألى طبيبتك عن إمكانية زوال أثر الإيبيدورال قبل أن تلدى طفلك. ستشعرين بالانقباضات جراء الدفع. مع ذلك، تجد بعض السيدات صعوبة فى التأقلم مع الألم، كما أن إيقاف الإيبيدورال فى مرحلة متأخرة من المخاض لا يقلل بالضرورة من احتمال حاجتك لاستخدام ملقط الجراحة أو الجفت فى ولادة طفلك.