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مصدر عسكري: فيديوهات “بيت المقدس” قديمة وهدفها إثارة الفوضى بالبلاد

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مصدر عسكري: فيديوهات “بيت المقدس” قديمة وهدفها إثارة الفوضى بالبلاد مصدر عسكري: فيديوهات “بيت المقدس” قديمة وهدفها إثارة الفوضى بالبلاد

جماعة أنصار بيت المقدس – أرشيفية

قال مصدر عسكرى مسئول إن الفيديوهات التى تم بثها اليومين الماضيين لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وتضمنت ما قالت انه مشاهد قتل لجنود مصريين ، تخص قديمة سبق الإعلان عنها من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مضت .

وأوضح المصدر أن الفيديو الذى تم بثه لمقتل 4 مجندين ، يعود لشهر يونيو الماضى ، وهو عبارة عن استهداف عناصر إرهابية لـ4 جنود شرطة مدنية أثناء عودتهم من المعسكر ، وكانوا يستقلون سيارة مدنية ، بمنطقة مفارق بلعة طريق ياميت رفح .

وأشار المصدر إلى أن الفيديو الثانى الذى يصور استشهاد أحد جنود حرس الحدود من قوة الفوج الأول بمنطقة صلاح الدين برفح على يد إرهابى غادر ، يعود لتاريخ 28 مايو 2014 ، وتم الإعلان عنه من قبل القوات المسلحة ، ولم يتم إخفاء الحقيقة كما يزعم البعض .

وأكد المصدر أن الجماعات الإرهابية المسلحة تقود حرب إعلامية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية ، وتحاول إثارة الفتنة والفوضى فى البلاد من خلال بث فيديوهات قديمة ، وتسوق لها باعتبارها ترصد وقائع جديدة ٠٠ ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة توخى الحذر والدقة فى نشر تلك المواد الفيلمية الخطيرة ، وعدم عرضها على الرأى العام لما فيها من انتهاك للحياة الخاصة لم استشهدوا من الأبرياء ، سواء مدنيين أو عسكريين ، بالإضافة إلى تجاوها النطاق الأخلاقى للحرية المسئولة التى يجب أن تتبعها وسائل الإعلام .

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