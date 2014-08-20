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القوات المسلحة توفر فرص عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة

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القوات المسلحة توفر فرص عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة القوات المسلحة توفر فرص عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة

المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير عبد العزيز

أعلنت القوات المسلحة عن توفير فرص عمل لشباب ممن يملكون الخبرة والكفاءة فى القيادة والعمل علي المعدات الثقيلة ( لودر – بلدوزر – حفار – جريدر- ونش – هراس تراب – هراس أسمنت – آلة فرش أسفلت – ماكينة نيو جيرسي – ماكينة تخطيط طرق – سيارات قلاب – مياه – رش بيتومين – نقل وخلط خرسانة – طلمبات ضخ خرسانة – مكنسة طريق – محطات خلط الخرسانة والأسفلت – كسارة أحجار ) ، وذلك من السائقين والمساعدين وعمال التشغيل للتعاقد مع الهيئة الهندسية للعمل في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس ، والمشروعات القومية التى تنفذها القوات المسلحة ضمن قوافل التعمير والتنمية بالمحافظات.

واشترطت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ألا يزيد سن المتقدمين لهذه الوظائف عن 45 سنة وأن يكون ملماً بأعمال الصيانة الدورية لهذه المعدات على أن يرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية وشهادة الميلاد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت.

ويتم تقديم الطلبات بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الأفريقية المتفرع من شارعى الخليفة المأمون وصلاح سالم بجوار إدارة المشاة .

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