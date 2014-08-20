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مودريتش مع ريال مدريد حتى 2018

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مودريتش مع ريال مدريد حتى 2018 مودريتش مع ريال مدريد حتى 2018

(إفي): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن تمديد تعاقده مع لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، ليبقى بصفوفه لمدة أربعة مواسم قادمة.

وبحسب ما أعلنه الملكي، جدد النادي الإسباني عقد لاعبه الكرواتي الذي انتقل لصفوفه بعد مفاوضات طويلة مع ناديه السابق توتنهام في اغسطس 2012 ، ليمتد حتى عام 2018.

ومنذ انتقاله للملكي، خاض مودريتش 106 مباراة محققا أربعة ألقاب: دوري الأبطال وكأس الملك المحلي، وكأس أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

وبفضل حرفيته وسرعته التي يمتاز بها، أصبح أحد ركائز ريال مدريد، كما أن له دورا بارزا في فوز فريقه بلقب دوري الأبطال الأوروبي للمرة العاشرة في تاريخه.

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