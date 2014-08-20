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مولر: يونايتد حاول ضمي لكني لم أفكر في ترك بايرن

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مولر: يونايتد حاول ضمي لكني لم أفكر في ترك بايرن مولر: يونايتد حاول ضمي لكني لم أفكر في ترك بايرن

أكد الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حاول ضمه قبل أن يجدد عقده مع الفريق البافاري الذي لم يفكر في تركه بحسب تصريحات اللاعب.

وكان مولر قد قاد ألمانيا مؤخرا للفوز بكأس العالم بعد أن سجل 5 أهداف في البطولة.

وقال مولر لصحيفة بيلد "مانشستر يونايتد حاول ضمي بالطبع، كنت أعلم أنني سأجني الكثير من الأموال لو أتممت هذا الانتقال".

وأضاف "أندية كثيرة أجنبية عرضت علي الانتقال بمبالغ خيالية، لكن بايرن هو ناديي ولم أفكر في تغيير ذلك".

وفاز مولر -24 عاما - مع بايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013 كما سجل 26 هدفا الموسم الماضي فقط.

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