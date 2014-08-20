أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي تحقق في سفر عدد من أعضائها لقطر

Google+ Print
لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي تحقق في سفر عدد من أعضائها لقطر لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي تحقق في سفر عدد من أعضائها لقطر

الكنيست الإسرائيلي

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية ، أن لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي بصدد فتح تحقيقات في سفر عدد من أعضائها إلى قطر الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن اللجنة ستحقق مع كل من حنين زعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة على خلفية سفرهم إلى قطر من دون الحصول على موافقة اللجنة إضافة لرفضهم الكشف عن مصادر تمويل الرحلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق التابعة للجنة القيم ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ؛ لمناقشة سفر أعضائها لقطر الأسبوع الماضي ، للوقوف على ملابسات الرحلة وكيف تم تمويلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا