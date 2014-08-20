لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي تحقق في سفر عدد من أعضائها لقطر

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية ، أن لجنة القيم بالكنيست الإسرائيلي بصدد فتح تحقيقات في سفر عدد من أعضائها إلى قطر الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن اللجنة ستحقق مع كل من حنين زعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة على خلفية سفرهم إلى قطر من دون الحصول على موافقة اللجنة إضافة لرفضهم الكشف عن مصادر تمويل الرحلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق التابعة للجنة القيم ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ؛ لمناقشة سفر أعضائها لقطر الأسبوع الماضي ، للوقوف على ملابسات الرحلة وكيف تم تمويلها.