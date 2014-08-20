القاضي لدفاع “دومة”: الصور المعروضة ليس لها علاقة بالتهم ضد موكلك

شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاربعاء، مشادة بين دفاع المتهم أحمد دومه والقاضى بسبب الصور التى تم عرضها خلال الجلسة الماضية، حيث شكك الدفاع فى الصور مؤكدا أنه تم التدخل فيها، ورد القاضى “هذه الصور المعروضة ليس لها علاقة بالاتهامات الموجهة إلى موكلك”، والدفاع طلب استبعادها فرد القاضى “لا يجوز”، وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة “دومة” و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسون، و9 هاربون والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي.

جدير بالذكر أن مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية اتهامهم بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.