«حماس»: مستوطنو غلاف غزة لن يعودوا إلى منازلهم إلا بقرار محمد الضيف

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال الاسرائيلي من عواقب جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين . مشيرة الى أن الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بقرار من القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري -في بيان صحفي اليوم -إن “الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه، والاسرائيليون في غلاف غزة لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بقرار من القائد محمد الضيف وبعد الالتزام الاسرائيلي بوقف العدوان ورفع الحصار”.

> وكان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف أمس منزل عائلة الدلو في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين واصابة العشرات ومن بين الشهداء زوجة محمد الضيف ونجله الرضيع واللذين شيعتهما جماهير غفيرة اليوم.

في سياق متصل،واصلت كتائب القسام قصف المواقع العسكرية والمدن والمستوطنات الاسرائيلية المحيطة بغزة ردا على استئناف اسرائيل الهجمات على القطاع.

وقالت الكتائب في عدة بيانات عسكرية إنها قصفت مدينة بئر السبع بصاروخى سجيل 55 وتجمع اشكول بالنقب ومواقع العين الثالثة وكيسوفيم ورعيم وايرز ونتيف هعسترا العسكرية بعشرات قذائف الهاون وموقع ناحل عوز ب3 صواريخ 107

> واشارت الى انها قصفت مستوطنة ياد مردخاى ب10 صواريخ قسام وكيبوتس نير اسحاق ب5 صواريخ قسام وتجمعا للجنود في منطقة ارسال الفراحين شرق خانيونس بقذيفتي هاون 120.

بدورها قصفت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي موقع اسناد صوفا ومستوطنة نتيف هعسترا ب7 قذائف هاون،كما أطلقت 5 قذائف اخرى على تجمع لاليات الاحتلالفي بوابة المطبق وموقع صوفا العسكري.

وذكرت انها قصفت مدينة اسدود بصاروخي جراد وسديروت ب 3 صواريخ 107.