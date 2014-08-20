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الفضالي يدين أعمال العنف ضد الأمريكيين بولاية “ميزوري”

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الفضالي يدين أعمال العنف ضد الأمريكيين بولاية “ميزوري” الفضالي يدين أعمال العنف ضد الأمريكيين بولاية “ميزوري”

ارشيفية

أدان المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال أعمال العنف التي تنتهجها الشرطة الأمريكية ضد أصحاب البشرة السمراء في ضاحية “فيرجسون” بولاية ميزوري الأمريكية.

وقال الفضالي – في بيان له اليوم – “إن ميراث العنصرية والظلم لا يزال قائما داخل المجتمعات الأمريكية والتي تتحدث ليل نهار عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الشعب المصري والقوي السياسية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي في مواجهة آلة الحرب التي تفرضها الشرطة الأمريكية علي المدنيين العزل، حيث طالما نادي بالحرية والديمقراطية لشعوب العالم”.

وأضاف “أن الشاب مايكل براون، والذي قتل على يد رجال الشرطة الأمريكية، سيظل علامة على حضارة الشعب الأمريكي الرافض للسياسة الأمريكية الحالية التي تتعمد تكبيل الحريات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أهدرت أمام العالم الديمقراطية والحرية التي كانت تفخر بها”.

ولفت إلى أن الحادث الأليم يكشف معاناة البشرة السوداء والعنصرية داخل المجتمع الأمريكي، ويؤكد أيضا قيام الشرطة بممارسات عنصرية ضد الشعب.

وثمن الفضالي موقف الإدارة المصرية المشرف والمتمثل في وزارة الخارجية بإصدارها بيان رسمي لأول مرة يعلن فيه انتقاده للإدارة الأمريكية ويطالبها بضبط النفس تجاه مواطنيها، مناشدا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداء الغاشم البربري ضد الشعب الأمريكي في ولاية “ميزوري”.

أ ش أ

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